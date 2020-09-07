«Сполна испил кровушки»: отец уктусского стрелка усомнился в достоверности «детектора лжи», на котором проверяли его сына

Алексея Александрова обвиняют в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сегодня, 7 сентября, в Свердловском областном суде вновь началось заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус – Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Обвиняемому инженеру Алексею Александрову грозит пожизненное лишение свободы. Сегодня на заседание пришел отец Александрова, который принес письменное заявление о сомнении в достоверности проверки на полиграфе («детектор лжи», - Ред.), которой был подвергнут его сын.

«Специалисты-полиграфологи предупреждают, что в стрессовой ситуации проверяемого (возможны) нетипичные затруднения в интерпретации результатов тестирования, - написал отец обвиняемого. - В нашем случае Александров после задержания был подвергнут жестким допросам с отягчающим обвинением в убийстве. В чем следователи сами в сети сообщили, что «действовали жестко и подозреваемый сполна испил кровушки» - значит, был измучен, угнетен. И без психолога понятно, что был введен в стрессовое состояние, и в этом стрессовом состоянии был подключен к полиграфу. Казалось, что это должно было затруднить интерпретацию результатов тестирования. Так и должно было произойти при нормальной проверке полиграфом»

Убийство Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой произошло 25 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса. Александрова задержали лишь через год и три месяца. По версии следствия, он пришел на Уктус, увидел незнакомых девушек и хладнокровно расстрелял их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Засветился на форуме для стрелков»: следователь – о том, как поймали обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области опроверг информацию, что Александрова вычислили на турнире по стрельбе (Подробнее)