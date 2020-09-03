На Среднем Урале на 170% выросло число ДТП с животными

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области значительно выросло число ДТП с животными, в результате которых 22 человека получили травмы и еще четверо погибли. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 170%.

Минувшим вечером, 3 сентября, в Белоярском районе на 36-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 48-летний водитель Nissan врезался в лося, который неожиданно выскочил на проезжую часть. В результате этого травмы получили водитель и два пассажира автомобиля – 63-летняя женщина и 23-летний парень.

- С травмами разной степени тяжести они госпитализированы в больницы города Екатеринбурга. Женщина находилась в момент ДТП на заднем пассажирском сидении, она получила самые серьезные травмы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В момент ДТП водитель и пассажир на переднем сидении были пристегнуты ремнями безопасности, в ходе проверки будет установлено пристегивались ли женщина во время поездки.

Оказалось, что водитель двигался со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга. Его стаж – 18 лет, ранее к ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Как отметили в ГИБДД, по факту аварии будет рассмотрен вопрос о том, чтобы установить на участке знаки.