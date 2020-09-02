На Урале 130 школьников отправили на изоляцию после отдыха в лагере

О заболевшем коронавирусом сотруднике стало известно, когда дети разъехались домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из загородных лагерей Нижнего Тагила как только закончилась смена и дети разъехались домой, стало известно, что сотрудник заболел коронавирусом. Детей, которые могли контактировать с ним, отправили на изоляцию и начали брать у них тесты на COVID-19 .

- Диагноз был подтвержден 29 августа. Сотрудниками управления образования Нижнего Тагила было принято решение о временной изоляции 130 детей, - рассказали в региональном оперштабе.

Сейчас тест на коронавирус сделали 89 ребят. Все они отрицательные. Остальные школьники еще ждут результатов. В региональном оперштабе отметили, что в данном случае сдача анализов - это перестраховка, так как риск заболевания детей был минимальный.

Напомним, что сегодня из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников школы №148, учеников отправили на дистанционное обучение. Пока школьники по предписанию Роспотребнадзора будут учиться из дома две недели.