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Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге школу № 148 перевели на дистант из-за коронавируса

Учебное заведение закрыли из-за подозрения COVID-19 у сотрудника
Алина СуринаАлина СуринаАлинаСурина
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Ученики школы № 148 будут обучаться дистанционно как минимум две недели

Ученики школы № 148 будут обучаться дистанционно как минимум две недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на дистанционное обучение отправили всех учеников школы № 148 на Сортировке. И это на второй день после начала учебного года! Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городского департамента образования.

- С завтрашнего дня школа № 148 будет закрыта на карантин на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, - рассказали в пресс-службе городского департамента образования.

Школьников отправили домой из-за подозрения COVID-19 у сотрудника. Там также добавили, что сейчас всех работниковв учебного заведения будут тестировать на коронавирус.

Напомним, что новый учебный год в Екатеринбурге начался в обычном режиме. Школьникам и учителям разрешили не использовать во время уроков средства индивидуальной защиты. Маски и перчатки должны носить только работники технических служб.

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