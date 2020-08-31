На Среднем Урале выросло число заболевших ОРВИ

В Екатеринбурге за неделю зафиксировали семь тысяч случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в период с 24 по 30 августа зарегистрировано 13,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 32,6 на 10 тысяч населения – это на 3% больше эпидпорога по совокупному населению и выше уровня прошлой недели на 2%.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали семь тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 6%.

- За неделю в регионе зарегистрировано 822 случая с предварительным диагнозом «пневмония», показатель заболеваемость составил 19,7 на 100 тысяч населения, что ниже на 7% уровня прошлой недели, - рассказали в Роспотребнадзоре. – Госпитализировано 84% заболевших. Доля среднетяжелых форм пневмонии – 85% в структуре заболеваемости. 97% в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население.

В Свердловской области закупили почти 426 тысяч доз вакцины против гриппа. Власти хотят привить порядка 65% всего населения региона.