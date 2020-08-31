Закупили 585 тысяч доз вакцины: уральцев начали прививать от гриппа

Уральцев начали прививать от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Минздрава Свердловской области, на сегодня, 31 августа, в регион поступило больше 585 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей в рамках Национального календаря профилактических прививок. Для взрослых запланировано 425 930 доз, для детей – 158 930.

По данным на 28 августа, в Свердловской области уже поставили 1742 прививки от гриппа.

- Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году, по постановлению главного государственного санитарного врача РФ, планируется охватить профилактическими прививками не менее 65% населения, а в группах риска – 75%, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, а также медработникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.