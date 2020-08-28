Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон расскажут екатеринбуржцам о фильме «Довод»

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Актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон дали эксклюзивное интервью проекту #VKLive о съёмках экшн-триллера Кристофера Нолана «Довод». Они рассказали, что в фильме почти нет компьютерной графики, поделились, насколько сложно было разобраться в сюжете с временными парадоксами, а также вспомнили сцены, которые снимались в необычных локациях.

Интервью будет опубликовано 28 августа в 21:00 по московскому времени в официальном сообществе кинокомпании Warner Bros. Видеоплеер доступен по ссылке.

В беседе с #VKLive актеры рассказали, что фильм создан почти без компьютерной графики, — сюрреалистичные пейзажи снимались в реальных локациях, а сами они бегали среди взрывов и дрались врукопашную. При этом Паттинсону пришлось равняться на коллегу с опытом в профессиональном спорте: Джон Дэвид Вашингтон раньше играл в американский футбол, но оставил карьеру из-за травмы. На интервью Джон Дэвид вспомнил, как получил роль после двухчасового телефонного разговора с Кристофером Ноланом, и сравнил это достижение с победой в чемпионате.

Сценарий «Довода» основан на теоретической физике и реальных концепциях. И хотя режиссер смог объяснить сюжет фильма с помощью простой диаграммы, сами актеры планируют посмотреть фильм его минимум дважды, чтобы как следует понять задумку.

«Довод» выйдет в российский прокат 3 сентября. Это научно-фантастический боевик о секретном агенте, которому нужно предотвратить Третью мировую войну. Съемки фильма начались в мае 2019 года и проходили в семи странах: Дании, Эстонии, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США.