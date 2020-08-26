В Екатеринбурге маршрут автобуса №021 продлят до Птицефабрики

Продлить маршрут до микрорайона Птицефабрика попросили екатеринбуржцы

В Екатеринбурге автобус №021 с 1 сентября начнет ездить по-новому. Маршрут решено продлить до остановки Варшавская. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

Ранее автобус ездил от остановки «Посёлок 7 Ключей» (Тагильский подход) до «Станции Шарташ». Как рассказали в мэрии, продлить маршрут до микрорайона Птицефабрика попросили екатеринбуржцы. Теперь автобус будет проезжать больше на 8,5 километров.

Сегодня также стало известно, что в Екатеринбурге на двух автобусных маршрутах - №17 и 19, отменят остановку «Гостиница Уктус». Вместо нее транспорт будет останавливаться на «Каменном ручье».

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