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В Екатеринбурге на двух автобусных маршрутах отменят остановку «Гостиница Уктус»

Вместо нее транспорт будет останавливаться на «Каменном ручье»
Алина СуринаАлина СуринаАлинаСурина
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Вместо «Гостиницы Уктус» автобусы будут останавливаться на «Каменном ручье»

Вместо «Гостиницы Уктус» автобусы будут останавливаться на «Каменном ручье»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на маршрутах №17,19 отменят остановку «Гостиница Уктус». Об этом рассказали в ЕМУП «Гортранс». Отменяется остановочный пункт в сторону центра города. Вместо него водители автобусов будут высаживать пассажиров на «Каменном ручье», которая находится неподалеку - по адресу улица Щербакова, 74. Изменения введут в субботу, 29 августа.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что в Екатеринбурге на трех улицах запретят парковаться. Мы рассказывали, где установят новые знаки.