В Екатеринбурге запретят парковаться еще на трех улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Центр организации движения собирается установить знаки «Остановка запрещена» еще на трех улицах города. На постоянное скопление машин жаловались местные жители. Новые знаки установят в третьем квартале этого года на следующих участках:

- улица Чемпионов от Лучистой до Городской;

- улица Комсомольская от Первомайской до переулка Лобачевского;

- дублеры проспекта Сахарова от улицы Рядинина до Вильгельма де Геннина.

Новые знаки будут действовать в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных – такси и общественного транспорта. Водителей просят быть очень внимательными.