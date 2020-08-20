В Екатеринбурге отремонтировали всего 0,01% ливневок

Прокуратура начала проверять потоп на Шефской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший понедельник, 17 августа, в Екатеринбурге на улице Шефская произошел серьезный потоп. Улица наполнилась водой после прошедшего накануне ночью сильного ливня, из-за чего машины по ней не ехали, а плыли. В пресс-службе администрации города заявили, что проблемы не с ливневками, а с колодцами, которые завалило грязью. Проверку также начала прокуратура.

А накануне депутат Гордумы Дмитрий Сергин опубликовал на своей странице в Facebook документ, в котором видно, сколько ливневок в Екатеринбурге удалось починить.

Фото: Дмитрий Сергин в Facebook

- Из 426 километров дождевой канализации, находящейся на обслуживании города, в 2019 году отремонтировать только 58 метров! При этом чиновники всегда говорят: чтобы дороги были хорошие, надо в год ремонтировать 10%. По дождевой канализации отремонтировано 0,01%, - написал депутат. – Если по ливневке подходы те же, что и по дорогам, то это в 1000 раз меньше.