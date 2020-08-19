Прокуратура разберется, почему после дождя в Екатеринбурге затопило улицу Шефскую

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В начале недели в Екатеринбурге серьезно подтопило улицу Шефскую. Дело в том, что накануне, в воскресенье, 16 августа, на город обрушились сильные ливни. И машины по улице не ехали, а плыли. Но быстро с проблемой не разобрались, поэтому Госавтоинспекция закрыла там движение.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что причина была в заваленных грязью колодцах, и пообещали устранить нарушения.

А теперь потопом на Шефской заинтересовалась городская прокуратура, которая решила провести проверку.

- По данному факту в адрес главы Екатеринбурга внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства. – В ходе дальнейших мероприятий будет дана оценка причинам подтопления и качеству ранее проведенных ремонтных работ.