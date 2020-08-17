Фото: Парки и скверы Екатеринбурга

В Екатеринбурге коммунальщики снова закатали деревья в асфальт. Фотографии зеленых насаждений опубликовали в группе ВКонтакте «Парки и скверы Екатеринбурга». На этот раз в плену дорожного покрытия оказались два дерева в Кировском районе, недалеко от перекрестка Коминтерна и Фонвизина.

- Недавно отрыли липы на Уралмаше. А это уже улица Коминтерна, - написали в сообществе активисты.

Мы запросили комментарий в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что на прошлой неделе коммунальщики закатали в асфальт несколько деревьев, расположенных на Площади первой пятилетки. Подрядчик устранил нарушения только после того, как в ситуацию вмешалась мэрия.