В Екатеринбурге коммунальщики закатали деревья в асфальт

Фото: сообщество "Парки и скверы Екатеринбурга"

В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, коммунальщики закатали в асфальт несколько деревьев, расположенных на Площади первой пятилетки. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга».

- Эффективнее всего правильно ремонтировать улицы, обязательно с учетом растущих деревьев на них. У подрядчиков должны быть регламенты по обращению со старыми деревьями, - прокомментировали ситуацию активисты.

В администрации Екатеринбурга «КП» информацию о деревьях подтвердили. По словам пресс-секретаря Виктории Мкртчян, с подрядчиком уже переговорили.

- Информация о произошедшем уже поступила в Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга. Состоялся разговор с подрядчиком. Нарушение будет устранено. Спасибо горожанам за неравнодушное отношение, - рассказали в мэрии.