Центробанк отказал депутату из Екатеринбурга в выпуске купюры в 300 рублей

Фото: личная страница Андрея Пирожкова в Facebook

Депутат Гордумы Андрей Пирожков сегодня, 14 августа, направил в Центробанк обращение, в котором предложил выпустить новую купюру номиналом 300 рублей. но это будет не обычная купюра: на ней будут изображены главные достопримечательности Екатеринбурга: Цирк, администрация города, Дом Севастьянова. Депутат хочет приурочить выпуск к 300-летию города.

В своем обращении депутат напомнил, что Екатеринбург является промышленным, научным и финансовым центром Свердловской области, а также стал родиной «огромного количества всероссийски известных спортсменов, музыкантов, ученых и писателей».

Один из вариантов, как могла бы выглядеть купюра. Фото: личная страница Андрея Пирожкова в Facebook

Однако в самом Центробанке такую инициативу не оценили.

- Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесение изменений в номинальный ряд банкнот, исходя из экономической целесообразности, - рассказали «КП» в пресс-службе Центробанка. – На данный момент изменение номинального ряда российских банкнот не планируется.

Однако в Центробанке заметили, что сейчас принимаются предложения о выпуске памятных монет.