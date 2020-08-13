В Нижнем Тагиле закрывают обсерваторы с больными COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила из-за улучшения эпидситуации приняли решение постепенно закрывать обсерваторы, созданные специально для больных с COVID-19. Первым закрывается обсерватор на базе санатория-профилактория «Сосновый бор». Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.

Согласно документам, всех пациентов должны выписать до 14 августа.

- Остановить прием пациентов в оздоровительном центре. Организовать до 14 августа выписку людей с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции, - сообщается в постановлении.

Кстати, в Екатеринбурге из-за улучшения эпидобстановки тоже стали постепенно возвращаться к профильной работе медучреждения. В списке регионального Минздрава находятся 18 больниц, которые уже открылись или в ближайшее время возобновят плановый прием пациентов.