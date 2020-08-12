Более 150 забытых в уральских поездах вещей разыскали владельцы через сайт ОАО «РЖД» в июле

Фото: из архива СвЖД

СвЖД фиксирует рост популярности сервиса по поиску забытых в поездах вещей. В июле Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «РЖД») помогла пассажирам найти почти 2 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Это почти в два раза превышает результаты июня (тогда в поездах было обнаружено почти 1 тыс. вещей). В том числе в поездах Уральского филиала АО «ФПК» в июле по заявкам пассажиров найдено и возвращено 157 забытых вещей (в июне – 95 забытых вещей).

Чаще всего в поездах забывают предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Однако не обходится и без курьезов: однажды пассажиры оставили в вагоне сумку-переноску с кошкой. В июле проводники находили в вагонах рыболовные удочки, канистру с автошампунем, двухкомфорочную электроплиту, тонометр, три атласа анатомии человека, а также дисковую пилу.

Находить и возвращать оставленные в поездах дальнего следования вещи пассажирам помогает специальный сервис на официальном сайте ОАО «РЖД». В разделе «Услуги и сервисы» – «Поиск забытых вещей» необходимо заполнить электронную заявку: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Всего с момента запуска услуги (с 1 марта 2019 года) было найдено более 21 тыс. утерянных предметов, в том числе 1,3 тыс. – в уральских поездах.