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В Нижнем Тагиле прокуратура займется мальчиком, получившим ожоги во время съемки видео для TikTok

Ребенок решил повторить трюк из социальных сетей после запрета родителей на прогулку
Алина СуринаАлина СуринаАлинаСурина
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Мальчик с ожогами был госпитализирован в больницу

Мальчик с ожогами был госпитализирован в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в пятницу, 7 августа девятилетний мальчик, развлекаясь на заднем дворе частного дома, получил ожоги второй степени обеих голеней и бедер 8 %. Ребенок обжегся, разлив на себя бензин из канистры, пытаясь повторить видео из TikTok. После случившегося прокуратура Тагилстроевского района организовала проверку.

- Со слов ребенка, горящая жидкость потекла ребенку под ноги и на нем загорелись шлепанцы, которые он скинул и запрыгнул в ванную с водой, стоящую в огороде, после чего побежал в дом, где родители оказали ему помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, изобразить трюк из социальных сетей мальчик решил после того как получил отказ родителей на просьбу погулять.