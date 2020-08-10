Сначала загорелись тапки: школьник повторял трюк из TikTok с бензином, а потом бросился за помощью к маме

Мальчик облил себя бензином и поджег, чтобы повторить видео из TikTok Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пару дней назад, 7 августа, в частном секторе Нижнего Тагила, произошло страшное ЧП. Девятилетний мальчик гулял во дворе, как вдруг ему в голову пришла отличная мысль – повторить видео из TikTok, которое он видел накануне. К сожалению, парнишка не увидел, что трюки, которые его так захватили, выполняются профессионалами.

Для своего опыта ребенок выбрал одну из грядок во дворе, в качестве подручных средств – пятилитровую канистру с бензином и зажигалку. Ребенок взял емкость и одновременно одной рукой стал выливать содержимое, а второй – поджигать.

- Но горючая жидкость попала ему на ноги, сначала загорелись его тапки, затем штаны. Он сбросил обувь и побежал к ванне, которая была наполнена водой и стояла во дворе, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Одежду он потушил таким образом, после чего побежал в дом. Там уже родители вызвали скорую. Сейчас он находится в больнице с термическими ожогами.

У ребенка сгорели тапки и штаны. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Как добавили «КП» в пресс-службе полиции Нижнего Тагила, им сообщение об инциденте поступило, уже когда мальчика госпитализировали в больницу.

- Опросили маму, она сказала, что была дома в тот момент. Мальчик вышел во двор и решил воплотить идею в жизнь. А домой забежал уже с потушенной одеждой, - объяснили в ведомстве. – Семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В органы внутренних дел о них информации никогда не поступало. Ребенок учится в школе. Но, в любом случае, будет проведена проверка.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков. МЧС еще раз обращается к взрослым и просит их тщательно организовывать досуг детей, чтобы подобных ситуаций было как можно меньше.