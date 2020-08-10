«Необоснованная табуированность»: в Екатеринбурге появился зашифрованный стрит-арт о пропаганде ЛГБТ

Фото: Карт-бланш в Instagram / Kabalinova Lubov

В Екатеринбурге уже несколько дней идет самый провокационный и дерзкий фестиваль стрит-арта в стране – нелегальный «Карт-бланш». Художники ни с кем не согласовывают свои работы, создают что хотят и где хотят. К сожалению, долго такие работы не живут – их довольно быстро уничтожают коммунальщики. В этом году фестиваль проходит уже в третий раз. Мы показывали вам первые работы, которые появились на Макаровском мосту.

А накануне, 9 августа, в Екатеринбурге появилась еще одна очень необычная и провокационная работа – зашифрованная «пропаганда ЛГБТ». Автором стал художник Миша Гудвин. Вместо цветов он использовал их кодовые обозначения, которые используются в графических редакторах, и расположил надписи в форме радуги.

Фото: Карт-бланш в Instagram / Kabalinova Lubov

- Тем самым я показываю, как могут интерпретироваться привычные нам цвета через призму цифровизации, - объяснил художник. – Но ест и второй смысл, отсылающий к социальной повестке: обычно радуга ассоциируется с шестицветным флагом ЛГБТ-сообщества. Изображая радугу без цветов, я акцентирую ее необоснованную табуированность.

По словам Миши Гудвина, с годами цензура только усиливается: «запрет на пропаганду ЛГБТ, поправки в конституцию, касающиеся брака, агитационные ролики. Такая политика будто бы накладывает запрет на сами цвета, что порой приводит к абсурду».

Локация: улица Сони Морозовой, 161.