Спасатели МЧС проверили 1200 свердловских школ, детсадов и колледжей

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В преддверии нового учебного года спасатели МЧС начали проверять школы на соблюдение пожарной безопасности. Всего на учете в органах госпожнадзора находятся 3782 образовательных учреждения на территории Свердловской области. Из них 1130 общеобразовательных, 266 средне-специальных, 497 организаций дополнительного образования и 1797 дошкольного образования.

По данным МЧС на 6 августа, из 1738 учреждений, представленных к проверке, прошли 1268, это 34% от общего количества.

- В ходе проверок выявлены 1983 нарушения требований пожарной безопасности. Так, на 117 объектах пути эвакуации не соответствуют противопожарным нормам, на 89 объектах имеются неисправности в работе автоматической пожарной сигнализации, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Учреждения образования ведут активную работу по устранению нарушений. На сегодняшний день половина из них уже устранена.

Проверки завершатся к концу августа.