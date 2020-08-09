Пять человек погибли от коронавируса в Свердловской области за последние сутки

При этом выписали 82 пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса погибло еще пять человек в Свердловской области. Информацию сообщает оперативный штаб региона. По данным ведомства, всего в области скончались от COVID-19 327 пациентов.

Отметим, 9 августа коронавирус подтвердился у 184 уральцев.

- Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 111 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ, - отметили в оперштабе.

Выписано 82 человека. Общее число людей, которых вылечили уральские врачи, достигло - 18480.