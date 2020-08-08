В Екатеринбурге внедорожник влетел в батут, на котором играли дети

ГИБДД на место аварии не вызывали. Фото: akadem_raion в instagram

В Екатеринбурге на улице Краснолесья произошло ДТП с участием участием внедорожника. Иномарка на полной скорости влетела в надувной батут.

- На батуте в это время были дети! Никто вроде не пострадал, но всё же. Нужно всегда заботиться о безопасности таких конструкций, - сообщают подписчики в группе в группе akadem_raion в instagram.

Другие очевидцы сообщили, что ГИБДД при этом не вызывали.

Все произошло на улице Краснолесья. Фото: akadem_raion в instagram

Несколько дней назад на парковку аэропорта Кольцово на большой скорости влетела иномарка. Машину не остановило ни специальное ограждение, ни оказавшееся на пути дерево.