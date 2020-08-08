Нижние Серги, где вводился режим ЧС, оказались подтоплены вновь

К счастью, до домов вода не добралась. Фото: ГУ МЧС

Город Нижние Серги, который недавно пострадал от потопа, оказался подтопленным вновь. На этот раз все случилось из-за сильного дождя.

- В результате сильного дождя, прошедшего сегодня ранним утром в городе Нижние Серги, произошел подъем уровня воды в реке Заставка с последующим выходом воды на поверхность грунтовой дороги по улице Жукова, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что река не подтопила дома и приусадебные участки местных жителей. Но на место выезжала оперативная группа МЧС и глава Нижнесергинского городского поселения Андрей Чекасин.

Инспекция выяснила, что произошел засор на двух участках трубы, которые проложили для отвода воды. Именно из-за этого и случился разлив реки и ее выход на грунтовую дорогу.

Спасатели прочистили трубы. Фото: ГУ МЧС

Спасатели смогли оперативно прочистить трубы и отсыпать часть размытой дороги.