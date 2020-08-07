У уральцев выработался коллективный иммунитет к коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Свердловской области выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, сейчас увеличивается число тех, у кого обнаружили антитела, и значительно уменьшается количество тяжелых заболевших.

- Увеличивается количество людей, которые имеют антитела. Суда по всему, это превращается в определенный элемент «общественного» иммунитета, - рассказал Павел Креков. – Но ситуация может качнуться в другую сторону, если у нас будут нарушения масочного режима и режима изоляции.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти 22 тысячи заболевших. При этом больше 18 тысяч человек медикам удалось поставить на ноги. Еще 315 пациентов, к сожалению, погибли.