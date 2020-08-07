Свердловчанку за торговлю наркотиками отправили в тюрьму на восемь лет

У женщины нашли больше 700 граммов запрещенного вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили 24-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные вещества она покупала через Интернет в период с 2017 по 2019 года, после чего там же сбывала их на территории региона.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Свердловской области она была задержана. В момент задержания при ней находились 502,26 граммов наркотиков, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, еще 243,61 грамм вместе с предметами для его сбыта нашли в ее квартире. В итоге, суд отправил ее на 8 лет в колонию общего режима.