Уральские подростки стали меньше воровать и убивать

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:06:40+03:00

Преступность в Свердловской области сократилась за десять лет почти в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступность в Свердловской области сократилась за десять лет почти в два раза

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В Свердловской области подвели итоги первого полугодия 2020 года по статистике детских преступлений. По словам замначальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России в регионе Лилия Будкевич, дети стали реже грабить и убивать. Снижение наблюдается за последние 10 лет.

- По первому полугодию 2020 года положительная тенденция сохраняется. Снижение подростковой преступности - на 11,6%. Всего с января по июль совершено 788 преступлений. Если сравнивать с 2015 годом, то подростковая преступность сократилась практически в два раза. За первое полугодие это 17%, а с 2015 года – 42%, - говорит Лилия Будкевич. - В основном это преступления небольшой и средней тяжести, которые составляют 3/4 из всех преступлений. Каждое пятое из них тяжкое, особо тяжких 2,7%. Первое место занимают преступления против собственности. Чаще всего они совершают кражи и грабежи.

Также представительница МВД напомнила историю жестокой драки подростков в Красноуральске. По ее словам, сейчас с участниками потасовки общаются инспекторы ПНД, каждая семья поставлена на учет. Отметим, драка среди школьников случилась 28 июля. Четверо девочек избили свою сверстницу. Издевательства над девочкой малолетние садисты снимали на телефон, а затем выложили ролик в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU