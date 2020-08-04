Ученые обследуют Левихинский рудник, чтобы снизить его воздействие на экологию Урала

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:36:12+03:00

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Ученые из Института горного дела УрО РАН оценят состояние Левихинского рудника в районе Верхнего Тагила и его влияние на окружающую среду. После этого исследователи разработают рекомендации для снижения негативного воздействия рудника на подземные и поверхностные воды.

1 этап

Сначала ученые соберут, систематизируют и проанализируют информацию по геологическому, гидрогеологическому, гидрогеохимическому состоянию рудника, в том числе и информацию по балансу полезных ископаемых на руднике. Собранные данные специалисты передадут в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до декабря 2020 года.

2 этап

После этого на руднике пробурят наблюдательные скважины, а также проведут лабораторные испытания состава отвалов. Также эксперты оценят объем накопленных кислых вод.

На место экологического бедствия выезжала прокуратураФото: Алексей БУЛАТОВ

3 этап

Разработка конкретных мероприятий по минимизации негативных последствий на окружающую среду в районе затопленного Левихинского рудника. Все это будет сделано до конца 2021 года.

Фотографии с рудника появились в интернете в первой декаде июля 2020 года. Объект промышленники забросили в конце 1990-х годов. Однако воды из шахт, где добывали медь, до сих пор выходят на поверхность. Из-за этого почва вокруг покрывается рживчиной.

Левихинский рудник – объект федерального значения. Руководство Свердловской области неоднократно обращалось в различные ведомства для ликвидации рудника, чтобы защитить окружающую среду.

Но эксперты считают, что в этом месторождении еще есть запасы золота, серебра, меди и цинка. Поэтому ликвидировать объект пока рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU