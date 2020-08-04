В Екатеринбурге хотят восстановить пруд у парка Маяковского: проекты застройки

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:42:15+03:00

Сейчас через реку Исеть идет старый мост, а прилегающая территория нуждается в реконструкции

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В Екатеринбурге могут облагородить территорию у парка Маяковского со стороны улицы Щорса. Среди возможных планов – реконструкция моста через Исеть и восстановить пруд.

- Первый вариант это восстановить зеленую гладь и сделать парковый пруд, каким он и был. Второй — оставляем русло и смотрим варианты, которые могут идти под застройку. Но в любом случае это будут не небоскребы, а низкоэтажная застройка. У нас и так сейчас как в Нью-Йорке застроили все, - заявил во время объезда района мэр Екатеринбурга.

Председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова пояснила, что рассматриваются два проекта моста. Один стоит 60 миллионов рублей, второй — 54 миллиона.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Также градоначальник посетил Театр кукол, который должен открыть свои двери к концу 2021 года. На его реконструкцию потратят 334 миллионов рублей.

Кроме этого глава города пообщался с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным на тему благоустройства сквера у Дома художников на улице Куйбышева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794243" frameborder="0"></iframe> Александр Высокинский подвел итоги объезда Октябрьского района.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU