2020-08-04T11:18:59+03:00
Общество

Стало известно, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19

В августе должна стартовать массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ
Мария Трапезникова
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В Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевшихВ Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вакцинировать жителей Свердловской области от коронавируса хотят начать уже в октябре этого года. Об этом на заседании Заксобрания региона заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, одной из возможных площадок для производства вакцины стал Новоуральск, в котором находится завод «Медсинтез».

Кроме того, как ранее сообщал чиновник, уже в августе должна начаться массовая вакцинация уральцев от гриппа и ОРВИ. Планируется, что прививки поставят порядка 60-75% жителей всей области.

- Снижается процент больных пневмонией, ОРВИ. Но это зыбкое снижение. Второй волны, я думаю, не будет, потому что не закончится еще первая, - объяснил вице-губернатор. – Мне трудно сказать, какой у нас будет порог. До вакцинации какое-то число случаев будет хотя бы благодаря приезжим. До нуля мы не дойдем, несколько десятков случаев будет фиксироваться. До этой границы мы дойдем в сентябре, если не будет вспышек.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. Из этого числа вылечить удалось больше 18 тысяч человек. Еще 294 пациента погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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