В Екатеринбурге на месяц закрывают проезд по Шефской
С 23 августа по 20 сентября там будут прокладывать трамвайную линию
На Шефской будут строить трамвайную линиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге очередное перекрытие. На этот раз проезд закрывают по улице Шефской: от дома №116А до дома №111. Проехать там нельзя будет с 23 августа по 20 сентября, почти месяц. Как отметили в пресс-службе городской мэрии, там будут прокладывать трамвайную линию.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут, рассчитывая время.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU