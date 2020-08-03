2020-08-03T14:58:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге на месяц закрывают проезд по Шефской

С 23 августа по 20 сентября там будут прокладывать трамвайную линию
Мария Трапезникова
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На Шефской будут строить трамвайную линиюНа Шефской будут строить трамвайную линиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге очередное перекрытие. На этот раз проезд закрывают по улице Шефской: от дома №116А до дома №111. Проехать там нельзя будет с 23 августа по 20 сентября, почти месяц. Как отметили в пресс-службе городской мэрии, там будут прокладывать трамвайную линию.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут, рассчитывая время.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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