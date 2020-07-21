2020-07-21T17:40:06+03:00
Общество

«Работа кипит»: Екатеринбургский ТЮЗ откроет сезон 1 сентября

В театре уже приступили к репетициям нового спектакля
Юлия СТАЛИНА
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В театре уже приступили к репетициям нового спектакля.В театре уже приступили к репетициям нового спектакля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский Театр юного зрителя уже активно готовится к новому сезону. И даже не смотря на печальную статистику по заболевшим коронавирусом, руководство учреждения оптимистично настроены открыть двери для зрителей 1 сентября.

По словам художественного руководителя ТЮЗа Григория Лифанова, артисты уже приступили к репетициям, а инженеры во всю заняты созданием новых декораций. Сезон откроют премьерой «Золотого ключика» про известного Папу Карло и Буратино.

- У нас очень интенсивная работа в течение сезона. Запланировано много названий, среди которых «Пиковая дама», новогодние праздники, «Женитьба» и другие». Работа кипит, - заявил Лифанов.

В театре точно не знают, какие требования для работы будут именно для них. Однозначно, все зрители во время спектакля будут находиться в масках, на входе сотрудники ТЮЗа всем посетителям будут измерять температуру.

Кстати, руководство ТЮЗа решили воспользоваться разрешением проводить мероприятия на открытом воздухе. Театр вскоре покажет спектакль «Кот в сапогах» на фасаде своего здания для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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