«Работа кипит»: Екатеринбургский ТЮЗ откроет сезон 1 сентября
Екатеринбургский Театр юного зрителя уже активно готовится к новому сезону. И даже не смотря на печальную статистику по заболевшим коронавирусом, руководство учреждения оптимистично настроены открыть двери для зрителей 1 сентября.
По словам художественного руководителя ТЮЗа Григория Лифанова, артисты уже приступили к репетициям, а инженеры во всю заняты созданием новых декораций. Сезон откроют премьерой «Золотого ключика» про известного Папу Карло и Буратино.
- У нас очень интенсивная работа в течение сезона. Запланировано много названий, среди которых «Пиковая дама», новогодние праздники, «Женитьба» и другие». Работа кипит, - заявил Лифанов.
В театре точно не знают, какие требования для работы будут именно для них. Однозначно, все зрители во время спектакля будут находиться в масках, на входе сотрудники ТЮЗа всем посетителям будут измерять температуру.
Кстати, руководство ТЮЗа решили воспользоваться разрешением проводить мероприятия на открытом воздухе. Театр вскоре покажет спектакль «Кот в сапогах» на фасаде своего здания для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU