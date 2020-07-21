2020-07-21T17:13:51+03:00
Общество

На фасаде ТЮЗа в Екатеринбурге покажут детский спектакль

«Кота в сапогах» будут транслировать на большом экране
Юлия СТАЛИНА
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Назвать дату, когда состоится первый показ спектакля на фасаде здания, в ТЮЗе не решаются.Назвать дату, когда состоится первый показ спектакля на фасаде здания, в ТЮЗе не решаются.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Театры Екатеринбурга из-за карантина заскучали по любимым зрителям. Открыть двери культурных учреждений пока не позволяет эпидемиологическая обстановка в регионе, пока губернатор Свердловской области разрешил проводить мероприятия только на открытом воздухе. ТЮЗ в Екатеринбурге решил воспользоваться этой возможностью. На фасаде здания покажут детский спектакль «Кот в сапогах», который будет транслироваться на большом экране и посмотреть его можно бесплатно.

- Конечно, это будет бесплатно. Нам просто хочется быть рядом со зрителем. Мы будем очень рады, если кто-то не смотрел этот спектакль или просто соскучился, придут и получат удовольствие. Такой интересный показ мы сделаем, - рассказала Евгений Умникова, директор ТЮЗа.

Назвать дату, когда состоится первый показ спектакля на фасаде здания, в ТЮЗе не решаются. Уверяют только, что в самое ближайшее время. Также руководство театра продумывают еще один показ, он будет в амфитеатре в сквере у Оперного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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