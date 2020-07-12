«Перелазил через балкон и сорвался»: в Екатеринбурге с 12 этажа выпал мужчина
По данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В ночь с 11 на 12 июля в Екатеринбурге, на улице Ярославская, 33, произошла трагедия: с 12 этажа многоэтажки выпал мужчина. Он разбился насмерть. Об этом сообщают очевидцы и местные жители. В пресс-службе СКР «Комсомолке» информацию подтвердили.
- Его смерть не носит криминальный характер. Есть очевидцы, которые рассказывают, что мужчина перелазил через балкон и сорвался, - рассказали в ведомстве.
Сейчас следователи Орджоникидзевского района проводят по факту смерти проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU