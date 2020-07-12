2020-07-12T12:35:03+03:00
Происшествия

«Перелазил через балкон и сорвался»: в Екатеринбурге с 12 этажа выпал мужчина

По данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В ночь с 11 на 12 июля в Екатеринбурге, на улице Ярославская, 33, произошла трагедия: с 12 этажа многоэтажки выпал мужчина. Он разбился насмерть. Об этом сообщают очевидцы и местные жители. В пресс-службе СКР «Комсомолке» информацию подтвердили.

- Его смерть не носит криминальный характер. Есть очевидцы, которые рассказывают, что мужчина перелазил через балкон и сорвался, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи Орджоникидзевского района проводят по факту смерти проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перепутал сигнал светофора: в Екатеринбурге в аварии пострадал девятилетний мальчик
За сутки медики обследовали на коронавирус 9322 человека
«Плавала взад-вперед около часа»: волонтер из Екатеринбурга спас едва не утонувшую в реке собаку
«Позвонить мог пьяный мужчина»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании с Северного вокзала эвакуировали людей
В Екатеринбурге приют для мам с детьми выиграл грант на миллион рублей
«Перелазил через балкон и сорвался»: в Екатеринбурге с 12 этажа выпал мужчина
«Горит мох и ягель»: специалисты назвали причину пожара на перевале Дятлова
Сразу после удара произошел взрыв: появилось видео смертельного ночного ДТП на Ботанике
В Екатеринбурге «Лада» сбила подростка, который решил перебежать проезжую часть, чтобы успеть на трамвай
За сутки от коронавируса умер еще один уралец
Генпрокуратура попросила губернатора Евгения Куйвашева обеспечить безопасность на перевале Дятлова
В свердловских больницах занято 85,4% коек
В Екатеринбурге перекрывают движение по трем улицам
На Ботанике ночью разбился насмерть байкер
В Свердловской области ищут мужчину с татуировкой на плече
Аномальная жара в Свердловской области продлится еще пять дней
В Екатеринбурге покажут бой уральского бойца Петра Яна на фасаде здания
В Первоуральске на заводе вспышка коронавируса среди сотрудников
Два человека погибли от коронавируса в Свердловской области
«Сказал, что мамина»: в Екатеринбурге парень попался полицейским на угнанной машине