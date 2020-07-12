«Перелазил через балкон и сорвался»: в Екатеринбурге с 12 этажа выпал мужчина

12 Июль 2020 2020-07-12T12:35:03+03:00

По данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер

Изменить размер текста: A A

В ночь с 11 на 12 июля в Екатеринбурге, на улице Ярославская, 33, произошла трагедия: с 12 этажа многоэтажки выпал мужчина. Он разбился насмерть. Об этом сообщают очевидцы и местные жители. В пресс-службе СКР «Комсомолке» информацию подтвердили.

- Его смерть не носит криминальный характер. Есть очевидцы, которые рассказывают, что мужчина перелазил через балкон и сорвался, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи Орджоникидзевского района проводят по факту смерти проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU