ГИБДД ищет тусовщиков на черных BMW, которые ночью в центре Екатеринбурга устроили пляски посреди дороги

10 Июль 2020 2020-07-10T11:04:18+03:00

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Минувшей ночью группа молодых людей на черных BMW застопорили движение по проспекту Ленина, в районе площади 1905 года. Очень громко включив музыку, они вышли прямо на проезжую часть и устроили танцы. Как рассказал в своем Instagram один из участников такого своеобразного флешмоба Михаил Зыков, молодые люди снимали клип на песню «Черный бумер».

Видео их шумных съемок тут же разлетелись по соцсетям, что не осталось не замеченным сотрудниками Госавтоинспекции. Которые уже начали поиски нарушителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789743" frameborder="0"></iframe> Тусовщики Екатеринбурга устроили пляски посреди проезжей части в центре города.Видео: patap_m в Instagram

- В действиях водителя машины BMW усматривается нарушение, согласно которому водителям запрещается создавать помехи другим ТС, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, на пешеходов, которые танцевали посреди проезжей части, также составлены административные протоколы. Теперь им грозят штрафы в 1000 рублей. по данному инциденту Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU