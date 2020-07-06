6 Июль 2020 2020-07-06T18:06:49+03:00

В середине июня общественники собирались в парке, чтобы обсудить его будущую концепцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге закончился опрос о проекте реконструкции парка имени XXII Партсъезда. Анкетирование горожан проводили участники общественной инициативной группы с 27 июня. Член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко рассказал, что жители считающие, что в проекте обновления парка есть излишнее мероприятие могли в соответствующей графе поставить галочку «исключить». Соответственно, если горожане согласны с мероприятием, то они ставили соответствующий знак в графе «оставить».

- Изучив проект реконструкции на Официальном портале Екатеринбурга, я пришёл к выводу, что непонимание сути реконструкции могло возникнуть от незнания жителями всех тонкостей планируемых изменений, – отметил Александр Гавриленко. - Поэтому мы и приняли решение на общественных началах выйти на улицы любимого города, рассказать горожанам о проекте и провести анкетирование, дабы получить срез мнений жителей.

По словам общественника, в опросе приняли участие 688 горожан. Из них 670 человек поставили свои подписи, согласившись с проектом реконструкции парка, 13 опрошенных внесли свои предложения, а пять жителей города высказались категорически против реконструкции.

Напомним, что власти Екатеринбурга после протестов активистов немного изменили проект благоустройства парка XXII Партсъезда. Активистам не понравилось, что в результате облагораживая территории сильно пострадают деревья, а из-за большого количества новых объектов будет разрушена экосистема.

В феврале 2019 года за обновление парка XXII Партсъезда высказались десятки тысяч горожан в ходе рейтингового голосования за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству. Благоустройство парка имени XXII Партсъезда продлится до ноября 2021 года. На территории организуют пространства для прогулок, отдыха и занятий спортом. При этом в парке появятся беговые и велосипедные дорожки, современные детские площадки, оригинальные архитектурные формы и комфортное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU