На Урале следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на заводе

3 Июль 2020 2020-07-03T17:58:13+03:00

Юноша скончался от травм, полученных во время работы

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На Урале следователи возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Причиной послужила гибель 15-летнего подростка 2 июля на одном из заводов Кушвы. Юноша скончался от травм, полученных во время работы.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи выясняют законность нахождения несовершеннолетнего работника на производственном объекте в качестве работника. Кроме того будет поведена проверка соблюдения на предприятии требований по охране труда.

ИСТОЧНИК KP.RU