На Урале следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на заводе
На Урале следователи возбудили уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Причиной послужила гибель 15-летнего подростка 2 июля на одном из заводов Кушвы. Юноша скончался от травм, полученных во время работы.
- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СК по Свердловской области.
Следователи выясняют законность нахождения несовершеннолетнего работника на производственном объекте в качестве работника. Кроме того будет поведена проверка соблюдения на предприятии требований по охране труда.
ИСТОЧНИК KP.RU