В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины

2 Июль 2020 2020-07-02T09:13:05+03:00

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что ДТП произошло около 04:00. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В ГИБДД рассказали, что водитель иномарки не справился с управлением

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Ранним утром в центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером «777» протаранил сразу четыре авто. Легковушки были мирно припаркованы на стоянке рядом с домом по адресу Шейнкмана,102.

На фото, которые опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», видно, что лихач на иномарке повредил припаркованным машинам бамперы, фары, а также сильно замял крылья. После «автозамеса» BMW пришлось увозить на эвакуаторе (видимо, самостоятельно ехать иномарка не могла).

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что ДТП произошло около 04:00.

BMW с «блатным» номером пришлось увозить на эвакуаторе. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

- По предварительной информации, водитель при движении не справился с управлением и допустил наезд на четыре автомобиля. Сотрудники ГИБДД помогли водителю составить схему ДТП, —уточнили в ведомстве, добавив, что пострадавших в аварии нет.

Мвшины оказались сильно повреждены. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В ГИБДД добавили, что водитель BMW оказался трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU