В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка
Тело студентки-медика нашли на улице Краснолесья
Девушка училась на 6 курсе медицинского университетаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка. Тело студентки-медика нашли на улице Краснолесья. В следственном отделе по Ленинскому району подтвердили факт трагедии и заявили, что сотрудники СКР уже выехали на место ЧП.
По предварительной информации, девушка училась в медицинском университете. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что ведомство воздерживается от комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU