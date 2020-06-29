29 Июнь 2020 2020-06-29T12:19:26+03:00

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В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка. Тело студентки-медика нашли на улице Краснолесья. В следственном отделе по Ленинскому району подтвердили факт трагедии и заявили, что сотрудники СКР уже выехали на место ЧП.

По предварительной информации, девушка училась в медицинском университете. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что ведомство воздерживается от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU