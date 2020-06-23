Трунь: школьницу, которая пропала с гавайской укулеле, нашли в Екатеринбурге
Пропавшая алтайская школьница нашлась в Екатеринбурге. О 16-летней беглянке сообщили в следственном комитете по Республики Алтай сегодня, 23 июня. Девушка сбежала из дома 16 июня, с собой взяла только личные вещи и гавайскую гитару – укулеле. Мать сразу же забила тревогу и обратилась в полицию.
Вскоре ее видели на автовокзале Новосибирске, туда она добралась автостопом. Как выяснилось, таким же образом подросток доехала и до Екатеринбурга. Но тут ее и задержали полицейские. Девушку поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, после чего ее забрала мама.
Позже беглянка объяснила, почему она так поступила. Девушка просто хотела путешествовать.
ИСТОЧНИК KP.RU