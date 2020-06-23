Трунь: школьницу, которая пропала с гавайской укулеле, нашли в Екатеринбурге

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:17:37+03:00

Сама 16-летняя беглянка из Республики Алтай. Там то ее и потеряла мама.

Изменить размер текста: A A

Пропавшая алтайская школьница нашлась в Екатеринбурге. О 16-летней беглянке сообщили в следственном комитете по Республики Алтай сегодня, 23 июня. Девушка сбежала из дома 16 июня, с собой взяла только личные вещи и гавайскую гитару – укулеле. Мать сразу же забила тревогу и обратилась в полицию.

Вскоре ее видели на автовокзале Новосибирске, туда она добралась автостопом. Как выяснилось, таким же образом подросток доехала и до Екатеринбурга. Но тут ее и задержали полицейские. Девушку поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, после чего ее забрала мама.

Позже беглянка объяснила, почему она так поступила. Девушка просто хотела путешествовать.

ИСТОЧНИК KP.RU