В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв автомошенника

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:53:51+03:00

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В Екатеринбурге разыскивают жителей, которые могли пострадать от рук 31-летнего и ранее не судимого местного жителя, который работал в одном из автосалонов города. Дело в том, что его подозревают в присваивании денег, которые он получил от продажи автомобилей, сданных клиентами в трейд-ин.

- Для создания видимости законности своих действий мужчина предоставлял владельцам документы о принятии автомобилей на продажу, однако в клиентские базы компании данную информацию не вносил, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Все машины мужчина перепродавал по заниженной цене через Интернет. Все вырученные деньги он, как полагают полицейские, присваивал. А владельцев сданных на продажу машин он различными способами вводил в заблуждение о сроках выполнения своих обязательств.

Таким образом мужчина «работал» в течение всего 2019 года, пока некоторые клиенты вдруг не заподозрили неладное: через те же автомобильные сайты они заметили, что их машины уже проданы. После этого обманутые граждане пошли с заявлением в полицию. На сегодняшний день у следствия есть информация о шести подобных махинациях с ущербом больше миллиона рублей. Среди жертв также есть автовладелец, который не получил деньги за проданную иномарку стоимостью около 4,5 миллионов.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от его рук, по телефонам: 8 (343) 294-14-95 или 8 (343) 294-14-94.

ИСТОЧНИК KP.RU