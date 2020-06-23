УрФУ оказался среди лучших российских вузов по версии Forbes

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:20:14+03:00

Из 100 возможных мест он занял четвертое, уступив только ВШЭ, МГУ и МФТИ

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Главный уральский университет, УрФУ, вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов по версии журнала Forbes. Он занял почетное четвертое место, уступив только ВШЭ, МГУ и МФТИ. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ:

- Вузы оценили по качеству образования и выпускников. Уральский университет отметили 28 работодателей, в том числе «Газпром-нефть», международный аэропорт «Шереметьево», «Мечел», Ростех, Сбербанк, ФК «Открытие» и Яндекс.

Кроме того, во время оценки использовался и так называемый «фактор Forbes» - присутствовал ли тот или иной вуз в ведущих зарубежных рейтингах, а также входили ли его студенты или недавние выпускники в рейтинг перспективных россиян «30 до 30» и детей богатейших бизнесменов России.

ИСТОЧНИК KP.RU