2020-06-18T09:23:26+03:00
Общество

На борьбу с COVID-19 на Среднем Урале выделили 7,6 миллиардов

Расходы из областной казны – порядка 3,2 миллиардов
Мария Трапезникова
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На борьбу с COVID-19 на Среднем Урале выделили 7,6 миллиардовНа борьбу с COVID-19 на Среднем Урале выделили 7,6 миллиардовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловской области на борьбу с коронавирусом выделили 7,6 миллиардов рублей. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Евгений Куйвашев.

- В настоящее время общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 миллиардов рублей, - рассказал губернатор. – В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 миллиарда.

Только за первые две недели июня в регионе выплатили деньги порядка 620 тысячам детей в возрасте от трех до 16 лет – это уже больше 90% всех заявленных. Региональные выплаты в размере пяти тысяч получили 66 тысяч малообеспеченных и многодетных семей. Сумма превысила 333 миллиона рублей.

Продолжают выплачиваться пособия по безработице тем, кто встал на учет после 1 марта, а также пособия на несовершеннолетних детей. В общей сложности – порядка миллиарда рублей. Также продолжается поддержка самозанятых: на получение региональной выплаты в пять тысяч уже поступило почти 12 тысяч заявлений. Сумма выплат превысила 56 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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