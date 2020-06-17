Уральский «пельмень» Дмитрий Соколов появился в Среднеуральском монастыре, который захватил опальный отец Сергий
В последнее время Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» оказался в центре грандиозной шумихи. В первую очередь это связано с одиозной фигурой настоятеля монастыря схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) и его конфликтом с Екатеринбургской епархией. Отец Сергий вел довольно провокационные проведи, за что и попал в немилость.
Сейчас над ним идет церковный суд. Пока он продолжается, по решению епархии, отец Сергий не имеет право вести службы и проводить таинства. Правда, опального схиигумена это не останавливает. Недавно он записал видеобращение, в котором сказал, что не собирается покидать стены монастыря.
Пристальное внимание к схиигумену приковано еще и потому, что отца Сергия знают, прежде всего, как духовника многих известных людей, в их числе хоккеист Павел Дацюк и депутат Наталья Поклонская.
К слову, олимпийский чемпион Павел Дацюк сегодня появился на таинстве соборования. Но он оказался не единственным известным уральцем, замеченным на территории монастыря. Среди прихожан, пришедших на в храм, можно было увидеть и участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова.
Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube
После посещения храма Дмитрий Соколов выложил видео. В ролике Соколов снялся вместе с супругой и объяснил, почему поддерживает отца Сергия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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