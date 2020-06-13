На Среднем Урале от клещей обработали 603 гектара загородных лагерей и санаториев

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:29:37+03:00

На Среднем Урале от клещей обработали 68 загородных и палаточных лагерей и санаториев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Детские загородные лагеря в Свердловской области начинают работать с 15 июня – но только в тех муниципалитетах, где наиболее благоприятная эпидобстановка. В остальных же районах детей начнут принимать с 1 июля. Перед тем, как пускать к себе маленьких гостей, все лагеря проходят ряд проверок – в том числе и Роспотребнадзора.

- Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства получили 1 016 оздоровительных организаций, в том числе 27 загородных, 7 санаториев, 38 лагерей труда и отдыха, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сейчас проводится гигиеническое обучение и аттестация должностных лиц и работников учреждений. После 21 марта, в связи с ограничениями из-за коронавируса, обучения и аттестация проводились дистанционно. Кстати, сегодня губернатор Евгений Куйвашев сказал, что смены в лагерях не должны быть короче 14 дней.

Кроме того, перед началом работы все летние лагеря обрабатываются от клещей. На сегодняшний день акарициднаяя обработка проведена в 48 лагерях (521,1 гектар), 18 санаториях (70,8 гектаров) и двух палаточных лагерях (11,8 гектаров). После повторной проверки клещей на территориях обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU