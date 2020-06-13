2020-06-13T18:29:37+03:00
Общество

На Среднем Урале от клещей обработали 603 гектара загородных лагерей и санаториев

Оздоровительные учреждения начнут работать с 1 июля
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Среднем Урале от клещей обработали 68 загородных и палаточных лагерей и санаториевНа Среднем Урале от клещей обработали 68 загородных и палаточных лагерей и санаториевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Детские загородные лагеря в Свердловской области начинают работать с 15 июня – но только в тех муниципалитетах, где наиболее благоприятная эпидобстановка. В остальных же районах детей начнут принимать с 1 июля. Перед тем, как пускать к себе маленьких гостей, все лагеря проходят ряд проверок – в том числе и Роспотребнадзора.

- Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства получили 1 016 оздоровительных организаций, в том числе 27 загородных, 7 санаториев, 38 лагерей труда и отдыха, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сейчас проводится гигиеническое обучение и аттестация должностных лиц и работников учреждений. После 21 марта, в связи с ограничениями из-за коронавируса, обучения и аттестация проводились дистанционно. Кстати, сегодня губернатор Евгений Куйвашев сказал, что смены в лагерях не должны быть короче 14 дней.

Кроме того, перед началом работы все летние лагеря обрабатываются от клещей. На сегодняшний день акарициднаяя обработка проведена в 48 лагерях (521,1 гектар), 18 санаториях (70,8 гектаров) и двух палаточных лагерях (11,8 гектаров). После повторной проверки клещей на территориях обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пригнали для тушения пожарный поезд: в Нижнем Тагиле на жд станции вспыхнули вагоны
За сутки медики проверили на коронавирус шесть тысяч уральцев
На Среднем Урале от клещей обработали 603 гектара загородных лагерей и санаториев
Нужна ли справка об отсутствии коронавируса, чтобы выехать за пределы Свердловской области: ответ губернатора
Сократят ли смены в детских лагерях из-за коронавируса: отвечает свердловский губернатор
Можно, но осторожно: Евгений Куйвашев разрешил свердловчанам красить волосы в парикмахерских
Одного увезли в больницу, а второй сбежал: в Екатеринбурге на Новомосковском рынке два друга устроили перестрелку
Лишь 9% екатеринбуржцев не верят в существование коронавируса
Получал 300 рублей за закладку: на Урале под суд отправили юного наркосбытчика
В Екатеринбурге появятся новые автобусы за 610 миллионов
«Желание содрать с себя кожу»: екатеринбурженка, купающаяся на Шарташе, подхватила «утиные глисты»
Держались два дня: в Свердловской области за сутки подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Екатеринбурге рядом с детской поликлиникой на Химмаше нашли труп женщины
Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима
В свердловских школах планируют начать новый учебный год на две недели позже
«А для кого это?»: екатеринбуржцы раскритиковали световое шоу, которое чиновники устроили в честь Дня России
Орудовали в разных районах: в Екатеринбурге поймали банду мигрантов-разбойников
Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области
«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео
Семью проверяет СКР: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса