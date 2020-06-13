2020-06-13T16:51:04+03:00
Общество

Сократят ли смены в детских лагерях из-за коронавируса: отвечает свердловский губернатор

Детей должны начать принимать уже с 1 июля
Мария Трапезникова
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Детей в лагеря должны начать принимать уже с 1 июляДетей в лагеря должны начать принимать уже с 1 июляФото: Евгения ГУСЕВА
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С 15 июня в Свердловской области начинают работать детские оздоровительные загородные лагеря – но только в тех муниципалитетах, где обстановка по коронавирусу наиболее эпидблагоприятная. В остальных районах, включая Екатеринбург, лагеря начнут действовать с 1 июля.

Но многих уральцев волнуют вопросы, будут ли в этом году из-за пандемии сокращены смены, и как. Губернатор Евгений Куйвашев ответил на них на своей странице в Instagram.

- Лагеря этим летом обязательно откроются, поскольку проведение оздоровительной кампании для нас – принципиальный вопрос, - написал губернатор. – Во-первых, это позволит занять юных свердловчан, обеспечить им квалифицированный присмотр. Кроме того, мы стремимся сделать все, чтобы дети укрепили иммунитет и осенью пришли в школы с хорошим запасом сил, отдохнувшими.

Загородные лагеря откроются сразу же, как только будут готовы к приему детей. Сейчас этим занимаются, в частности, специалисты МЧС, проверяя соблюдение техники пожарной безопасности. Отдельно прорабатывается вопрос с ведомственными организациями, чтобы они тоже начали первую смену – с соблюдением всех мер безопасности.

- Что касается продолжительности смен, то окончательное решение в этом случае принимается муниципалитетами, однако министерством образования Свердловской области было рекомендовано провести смены так, чтобы их продолжительность была не меньше 14 дней, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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