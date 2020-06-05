К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов
В Екатеринбурге к ноябрю закупят 57 новых низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Свердловская область в числе 12 регионов прошла конкурсный отбор Министерства транспорта России, в котором участвовало около 60 городских агломераций.
- При отборе на конкурсе учитывался уровень развития инфраструктуры, уровень развития общественного транспорта, протяженность выделенных полос, возможность безналичного расчета за проезд, а также наличие и качество документов транспортного планирования, - рассказали в региональном департаменте информполитики.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, 60% средств на покупку автобусов будет направлено из федерального бюджета. Машины уже осенью должны будут выйти на улицы города и курсировать по маршрутам №21, 22 и 57.
ИСТОЧНИК KP.RU