К ноябрю в Екатеринбурге появятся 57 новых автобусов

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:32:53+03:00

60% средств на их закупку будет выделено из федерального бюджета

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В Екатеринбурге к ноябрю закупят 57 новых низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Свердловская область в числе 12 регионов прошла конкурсный отбор Министерства транспорта России, в котором участвовало около 60 городских агломераций.

- При отборе на конкурсе учитывался уровень развития инфраструктуры, уровень развития общественного транспорта, протяженность выделенных полос, возможность безналичного расчета за проезд, а также наличие и качество документов транспортного планирования, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, 60% средств на покупку автобусов будет направлено из федерального бюджета. Машины уже осенью должны будут выйти на улицы города и курсировать по маршрутам №21, 22 и 57.

ИСТОЧНИК KP.RU