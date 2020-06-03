2020-06-03T12:34:01+03:00
Общество

Медный олигарх Игорь Алтушкин рассказал, сколько потратил денег на борьбу с коронавирусом

Глава РМК закупил для Свердловской и Челябинской областей аппараты ИВЛ. А также защитные маски
Юлия СТАЛИНА
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Игорь Алтушкин вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.Игорь Алтушкин вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский миллионер Игорь Алтушкин раскрыл свои расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Глава РМК признался изданию Forbes, что с начала апреля расходы на покупку медоборудования, масок и продуктов для социально пенсионеров и многодетных семей составили 718 миллионов рублей. Около половины — 370 миллионов рублей — пошло на организацию четырех рейсов с медицинским оборудованием и средствами защиты из Китая. Дополнительно со специализированных складов в Москве и Екатеринбурге Алтушкин приобрел сизы на сумму более 84 млн рублей. Вся гуманитарная помощь была распределена поровну между больницами Свердловской и Челябинской областей.

- То, что происходит, касается всех, поэтому каждый в идеале должен внести свой вклад в борьбу с вирусом, проявить ответственность, добрую волю, — говорит Игорь Алтушкин.

По словам медного короля, еще в начале пандемии к нему начали обращаться люди за помощью. Пройти мимо олигарх не смог. Вместе с другими уральскими бизнесменами совладельцем УГМК Андреем Козицыным и главой «Сима-ленда» Андреем Симановским. В Своедловской области они наладили производство масок, а также закупили экспресс-тесты на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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