На Среднем Урале клещи покусали 20,5 тысяч человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:59:06+03:00

В прошлом году эта цифра была значительно меньше

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По данным регионального Роспотребнадзора на 1 июня, с начала весны клещи покусали 20 567 человек. Это в 1,26 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года – 16 279 зафиксированных случаев. Среди детей до 17 лет специалисты зарегистрировали чуть больше пяти тысяч укушенных (в прошлом году – 3 151 случай).

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском районе, Пышминском, Тугулымском, Талицком ГО, Рефтинском, Дегтярске, Асбесте, Байкаловском районе, Каменске-Уральском и Ирбитском районе,- рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге клещи покусали 7 248 человек (примерно 36% от всех пострадавших), включая 1 377 детей. На сегодняшний день предварительно клещевой энцефалит зафиксировали у 48 человек, с клещевым боррелиозом госпитализировано 100 человек.

В этом году на Среднем Урале запланировано обработать от клещей 12 200 гектаров. На сегодняшний день работы проведены на 7 247 гектарах.

ИСТОЧНИК KP.RU