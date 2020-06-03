Мальчик выскочил прямо под колеса: в центре Екатеринбурга иномарка сбила подростка

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:15:14+03:00

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Минувшим вечером в центре Екатеринбурга, во дворе дома №75 по улице Московская, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Подросток выбежал из-за припаркованной машины как раз, когда мимо проезжала иномарка. Он угодил прямо под колеса. С ушибами и ссадинами медики госпитализировали его в больницу.

- Подросток находился в компании одноклассников. Выйдя из подъезда дома в компании двух друзей, мальчик неожиданно выбежал на дворовой проезд из-за припаркованной у края проезжей части машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782807" frameborder="0"></iframe> В центре Екатеринбурга сбили мальчика.Видео: gibdd66 в Instagram

За рулем сбившей ребенка иномарки сидел 39-летний мужчина, стаж вождения которого – 20 лет. С его слов, он двигался очень медленно – примерно со скорость 10-15 км/час. Чтобы избежать наезда на ребенка, он попытался резко затормозить, но не вышло. На место выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, были опрошены очевидцы и законные представители пострадавшего мальчика. По обстоятельствам ДТП начато дознание.

Всего же с начала года в Екатеринбурге произошло 28 аварий, в которых пострадали 32 несовершеннолетних. Госавтоинспекция просит родителей с наступлением лета более внимательно следить за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU