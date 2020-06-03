2020-06-03T06:15:14+03:00
Происшествия

Мальчик выскочил прямо под колеса: в центре Екатеринбурга иномарка сбила подростка

Ребенка увезли в больницу с ушибами и ссадинами
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в центре Екатеринбурга, во дворе дома №75 по улице Московская, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Подросток выбежал из-за припаркованной машины как раз, когда мимо проезжала иномарка. Он угодил прямо под колеса. С ушибами и ссадинами медики госпитализировали его в больницу.

- Подросток находился в компании одноклассников. Выйдя из подъезда дома в компании двух друзей, мальчик неожиданно выбежал на дворовой проезд из-за припаркованной у края проезжей части машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В центре Екатеринбурга сбили мальчика.Видео: gibdd66 в Instagram

За рулем сбившей ребенка иномарки сидел 39-летний мужчина, стаж вождения которого – 20 лет. С его слов, он двигался очень медленно – примерно со скорость 10-15 км/час. Чтобы избежать наезда на ребенка, он попытался резко затормозить, но не вышло. На место выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, были опрошены очевидцы и законные представители пострадавшего мальчика. По обстоятельствам ДТП начато дознание.

Всего же с начала года в Екатеринбурге произошло 28 аварий, в которых пострадали 32 несовершеннолетних. Госавтоинспекция просит родителей с наступлением лета более внимательно следить за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека
Опубликован график перекрытия улиц на время репетиций парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Приступили к последнему комплексу: дорожники закольцуют ЕКАД к 2022 году
Что грозит учителю за покровительство на ЕГЭ: отвечает прокуратура
Когда пройдут репетиции парада Победы в июне 2020 года в Екатеринбурге
Стало известно, во сколько пройдет салют Победы 24 июня в Екатеринбурге
После жалоб рабочих Роспотребндзор нашел нарушения на заводе в Нижнем Тагиле
Назвал её «женщиной с пониженной социальной ответственностью»: в Березовском кондуктор зарезала мужчину
Авиапарад 24 июня 2020 года в Екатеринбурге: что покажут уральцам
В Екатеринбурге грабитель, угрожая женщине «розочкой», пытался обокрасть ее в лифте
Три раза на одни и те же грабли: уральца наказали колонией за пьяную езду
«Ушел из дома в неизвестном направлении»: на Урале полиция ищет мужчину в черной кепке
Систему ответственного обращения с отходами будет развивать СвЖД в 2020 году
Попросили назвать номер карты и код доступа: мошенники украли у екатеринбурженки 120 тысяч
Военные обработали от коронавируса технику перед тренировками Парада Победы в Екатеринбурге
В Нижнем Тагиле за пять миллионов отремонтировали улицу Красных Зорь
На Среднем Урале клещи покусали 20,5 тысяч человек
«Кто на коне?»: Екатеринбург вошел в топ-5 самых «велосипедных» городов России
Мальчик выскочил прямо под колеса: в центре Екатеринбурга иномарка сбила подростка
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели екатеринбуржца, застреленного СОБРом
В Свердловской области дети стали чаще болеть коронавирусом
Возвращение после карантина: стало известно, когда ФК «Урал» сыграет в Российской Премьер-Лиге
Перевозки пассажиров на СвЖД в мае 2020 года снизились на 44%